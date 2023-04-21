21 Апреля 2023
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Политика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Владимир Путин включил Куйвашева и Пинаева в совет по развитию местного самоуправления

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев включены в совет по развитию местного самоуправления. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, 20 апреля состоялось заседание Совета при Президенте, в котором в режиме видеоконференции принял участие и глава Среднего Урала. Члены совета занимаются подготовкой предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определением приоритетных направлений ее реализации.

Они также рассматривают вопросы обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.

Теги: Куйвашев, Пинаев, Путин, совет по местному саморазвитию


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