Владимир Путин включил Куйвашева и Пинаева в совет по развитию местного самоуправления

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев включены в совет по развитию местного самоуправления. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, 20 апреля состоялось заседание Совета при Президенте, в котором в режиме видеоконференции принял участие и глава Среднего Урала. Члены совета занимаются подготовкой предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определением приоритетных направлений ее реализации.

Они также рассматривают вопросы обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.