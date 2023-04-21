ЗРК С-400 перевернулся под Тулой, - Shot

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 перевернулся под Тулой. пишет Shot.

По данным Telegram-канала, предварительно, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. У мужчины диагностировали перелом руки.

Отмечается, что ЗРК изначально ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. Боеприпасы не активированы, угрозы взрыва нет.

В 2021 году в Подмосковье ракетный комплекс С-400 попал в ДТП с тремя легковушками и "Камазом". Никто не пострадал. РЕН ТВ сообщал, что на комплексах были размещены массогабаритные макеты, а не настоящие ракеты.