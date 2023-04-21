21 Апреля 2023
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Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга случилась массовая задержка авиарейсов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня произошла массовая задержка авиарейсов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, из-за сложных метеоусловий было задержано пять рейсов: "Екатеринбург – Москва" авиакомпании "Россия"; "Екатеринбург – Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия"; "Екатеринбург – Сочи" авиакомпании "Победа"; "Екатеринбург – Санкт-Петербург" авиакомпании "Победа" и по маршруту "Екатеринбург – Минеральные Воды" авиакомпании "Аэрофлот".

"Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами", - отметили в ведомстве.

Напомним, что с 26 марта екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание.

Теги: рейсы, задержка, аэропорт, Екатеринбург


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