"Фигура Ленина померкла за постсоветское время"

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров полагает, что за годы, прошедшие с момента распада СССР, основатель этого государства Владимир Ленин из сверхчеловека планетарного масштаба, каким он был для людей в начале перестройки, стал одним из ряда выдающихся деятелей истории.

По мнению Федорова, за 30 лет деконструкции советской версии истории России фигура Ленина "сильно померкла", пишет РИА Новости. Если к началу перестройки он считался сверхчеловеком планетарного масштаба, который изменил судьбы всего нашего человечества, то сегодня он воспринимается как один из ряда выдающихся наших соотечественников, деятелей истории. В этом же ряду, говорит Федоров, стоят Петр I, Екатерина II, Иосиф Сталин. Замазать черной краской Ленина не удалось, уверен Федоров, уточнив, что Ленин по-прежнему воспринимается скорее позитивно большинством россиян.

Завтра, 22 апреля, исполнится 153 года со дня рождения Владимира Ленина.