21 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Биржевые цены на бензин достигли максимума с начала 2023 года

В России оптовая стоимость бензина марки Аи-95 за последние 10 дней увеличилась на 7,4%, достигнув максимума с начала 2023 года – 53 тыс. 878 руб. за тонну.

Таковы данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Похожая динамика и у цен на бензин Аи-92: тонна горючего подорожала на 7,5% до 48 тыс. 175 руб.

Топливо стало дорожать на фоне начала сезона плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. По данным СПбМТСБ, в настоящее время из-за ремонта приостановлены биржевые продажи бензина с Комсомольского НПЗ, а с 25 апреля будут приостановлены продажи бензина, дизельного топлива и мазута с Ачинского НПЗ. Продажи топлива с Тюменского (Антипинского) НПЗ планируется приостановить с конца апреля до середины мая, с Хабаровского и Яйского НПЗ – с начала мая до середины июня. Астраханский ГПЗ закроется на ремонт с 10 мая почти на два месяца, сообщают "Ведомости".

Ранее в Минэнерго заявили, что цены на бензин в 2022 году не изменились, цены на дизельное топливо выросли в пределах инфляции.

Теги: бензин, топливо


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