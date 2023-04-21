СМИ: россияне столкнулись с трудностями при регистрации в качестве безработных

Граждане России сталкиваются с трудностями при регистрации в качестве безработных в центрах занятости населения.

Как говорится в исследовании РАН, это связано с нехваткой необходимых цифровых компетенций. Эксперты считают, что проблемы связаны с принятием закона в 2021 году, согласно которому с 1 января 2022 года все центры занятости перешли на оказание услуг только в электронном формате.

Сегодня встать на учет как безработный гражданин может только на основании заявления в формате электронного документа, отправленного через "Госуслуги", платформу "Работа в России" или региональный портал. При этом заявитель может лично обратиться в центры занятости или МФЦ за помощью. "Общероссийский народный фронт" тоже получает жалобы от россиян по этому поводу. Как сообщила руководитель "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова, "нами выявлена системная проблема регистрации в качестве безработного исключительно в цифровом формате, что может дискриминировать часть сограждан", сообщают "Известия".

Напомним, в январе уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 3,6%, это новый исторический минимум.