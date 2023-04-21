Saudia запустит регулярные рейсы в Москву

Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia в конце текущего года планирует открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву.

Первые полеты запланированы под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. Сначала перевозчик будет выполнять 2–3 рейса в неделю, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и аэропортов Москвы.

Перевозчик ведет переговоры с тремя аэропортами.

Напомним, между Екатеринбургом и Пекином планируют возобновить прямые авиарейсы.