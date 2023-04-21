21 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

На предварительное голосование "Единой России" зарегистрировались более полумиллиона человек

Более 550 тыс. человек зарегистрировались за четыре дня на предварительное голосование "Единой России".

Как сообщается в Telegram-канале партии, это составляет 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где пройдут выборы в законодательные собрания и городские думы. Отмечается, что больше всего зарегистрированных в Ростовской области, Башкирии и в Ивановской области. Как отметил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов, среди новых регионов лидирует ДНР.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящих выборах, вероятно, будет применено в 22 субъектах.

Теги: Единая Россия, выборы, голосование


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