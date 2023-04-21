Онищенко: пандемия кори не угрожает России из-за коллективного иммунитета

Пандемия кори не угрожает россиянам, так как население имеет хороший коллективный иммунитет.

Как сообщил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, то, что сегодня происходит, вспышками назвать нельзя. Отмечается, что одной из причин случаев заболевания корью в стране является "неблагополучное окружение", которое можно связать с мигрантами, не прошедшими вакцинацию.

Еще одна причина в том, что корь "повзрослела". "Была сугубо детская инфекция", указал Онищенко. "Сейчас это, прежде всего, неблагополучное окружение, гастарбайтеры. Взрослые сегодня - главные носители и переносчики", - заявил экс-главный санитарный врач России, сообщает ТАСС.

Главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется. В половине российских регионов зарегистрированы случаи заболевания.