Движение на месте взрыва в Белгороде планируют восстановить к утру

Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина, где произошел взрыв, планируется восстановить к утру.

Как заявил в Telegram мэр Валентин Демидов, ожидается заключение оперативных служб, которые обследуют территорию. Отмечается, что дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства готовы приступить к работе. Сейчас вывозится образовавшийся мусор.

Как указал главы города, строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома на Шаландина обследуют эксперты, а всех желающих перевозят в гостиницы.

Напомним, 20 апреля с российского самолета Су-34 произошел нештатный сход боеприпаса, который упал на Белгород. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет, однако пострадали два человека.