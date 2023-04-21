21 Апреля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: wgeo.ru

Движение на месте взрыва в Белгороде планируют восстановить к утру

Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина, где произошел взрыв, планируется восстановить к утру.

Как заявил в Telegram мэр Валентин Демидов, ожидается заключение оперативных служб, которые обследуют территорию. Отмечается, что дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства готовы приступить к работе. Сейчас вывозится образовавшийся мусор.

Как указал главы города, строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома на Шаландина обследуют эксперты, а всех желающих перевозят в гостиницы.

Напомним, 20 апреля с российского самолета Су-34 произошел нештатный сход боеприпаса, который упал на Белгород. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет, однако пострадали два человека.

Теги: Белгород, взрыв


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Ранее 21.04.2023 00:01 Мск Гладков: В центре Белгорода после взрыва образовалась 20-метровая воронка

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