21 Апреля 2023
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Фото:Накануне.RU

ОНФ попросил генпрокурора проверить руководство интерната в Санкт-Петербурге

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов обратился с письмом в адрес генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой провести тщательную проверку в отношении руководства психоневрологического интерната №10 в Санкт-Петербурге, в котором ранее скончались пациенты.

Кузнецов просит при наличии оснований привлечь виновных лиц к ответственности. Также в документе содержится просьба провести проверку в отношении курирующих учреждение органов опеки, выдачи ими заключений по вопросам содержания детей и реальных обстоятельств на месте.

Также глава ОНФ попросил обратить внимание и проверить законность действий руководства при расходовании бюджетных средств, выделенных на содержание постояльцев, сообщает ТАСС.

Напомним, учредитель благотворительного фонда "Вера" и член Центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер сообщила о смерти семи пациентов психоневрологического интерната №10 в Санкт-Петербурге. По словам правозащитницы, из-за вопиющих условий содержания (отсутствие ухода, полноценного питания и т.д.) люди умирали просто из-за физического истощения.

Теги: ОНФ, Петербург, интернат


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