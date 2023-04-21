В Белгороде произошел взрыв из-за падения боеприпаса с самолета Су-34

20 апреля с российского самолета Су-34 произошел нештатный сход боеприпаса, который упал на Белгород.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ. "В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование", — отмечает военное ведомство, сообщает ТАСС.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадали две женщины. Одна с черепно-мозговой травмой госпитализирована, ее состояние оценивается как средней тяжести. Вторая — с ссадинами — отказалась от госпитализации.

В результате взрыва повреждены четыре квартиры в доме на улице Шаландина, жильцов разместят в гостинице. Повреждения получили также четыре автомобиля.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 м. На перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина в южной части Белгорода выставлено оцепление.