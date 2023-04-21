В картах Google в РФ перестали показываться маршруты общественного транспорта
В России сервис Google Maps частично перестал показывать маршруты общественного транспорта.
При попытке построить маршрут в Москве в ряде случаев появляется сообщение: "Не удалось построить маршрут для общественного транспорта".
Подобная ситуация наблюдается и в других городах, среди которых Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, сообщает ТАСС.
То же самое происходит на Google-картах Армении и Казахстана.
Проложить дорогу можно только для пешеходов или автомобилистов. При нажатии на значок остановки не указывается, какой наземный транспорт останавливается в конкретном месте.
Сервис "Яндес.Карты" в России при этом работает без сбоев.
Напомним, Верховный суд США начинает рассматривать иск против Google, который может стать судьбоносным для интернета.