В картах Google в РФ перестали показываться маршруты общественного транспорта

В России сервис Google Maps частично перестал показывать маршруты общественного транспорта.

При попытке построить маршрут в Москве в ряде случаев появляется сообщение: "Не удалось построить маршрут для общественного транспорта".

Подобная ситуация наблюдается и в других городах, среди которых Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, сообщает ТАСС.

То же самое происходит на Google-картах Армении и Казахстана.

Проложить дорогу можно только для пешеходов или автомобилистов. При нажатии на значок остановки не указывается, какой наземный транспорт останавливается в конкретном месте.

Сервис "Яндес.Карты" в России при этом работает без сбоев.

Напомним, Верховный суд США начинает рассматривать иск против Google, который может стать судьбоносным для интернета.