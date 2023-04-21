Гладков: В центре Белгорода после взрыва образовалась 20-метровая воронка

В Белгороде на перекрестке одной из центральных улиц произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка радиусом 20 м.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Взрывной волной повреждено остекление в соседнем многоквартирном доме, повреждено несколько припаркованных автомобилей, повалены столбы линии электропередачи.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Белгороде после взрыва также была повреждена часть дома по улице Шаландина. Эвакуирован жилой дом. Повреждены несколько автомобилей.

На перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина в южной части Белгорода выставлено оцепление. Жителей не пропускают на перекресток. На месте стоят автомобили полиции, скорой помощи, МЧС, сообщает РИА Новости.