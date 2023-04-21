21 Апреля 2023
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Политика Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Тагильский депутат Римма Ильина оштрафована за организацию незаконного митинга

Депутат городской думы Нижнего Тагила, директор санатория-профилактория "Леневка" Римма Ильина предстала перед судом за организацию незаконного митинга. В итоге народной избраннице был назначен штраф.

Напомним, что поводом для акции стала ситуация вокруг Леневского водохранилища, которое считается резервным для города. Сообщалось, что компания "Тагильский щебень" собирается начать разработку карьера в этих местах. Как уже рассказывало Накануне.RU, планы очень сильно не понравились местным жителям, которые полагают, что из-за этого природе будет нанесен непоправимый вред.

16 марта люди вышли на митинг, который посчитали несогласованным и незаконным. Организатором акции назвали депутата тагильской думы Римму Ильину. Ей вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Римма Ильина(2023)|Фото: скриншот с youtube-канала " Tagil-TV24"

Накануне дело рассмотрел Пригородный районный суд Свердловской области. В итоге Ильину признали виновной, ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что в данный момент разработка карьера у Леневского водохранилища приостановлена на неопределенный срок.

Теги: суд, митинг, депутат, штраф, Нижний Тагил


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Ранее 22.03.2023 08:20 Мск Тагильскому депутату может грозить штраф за организацию незаконного митинга
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