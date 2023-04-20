Лавров: ЕС мог бы закупить украинское зерно и отправить нуждающимся странам

21 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом Украина
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Лавров: ЕС мог бы закупить украинское зерно и отправить нуждающимся странам

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Евросоюзу закупать зерно у Украины для дальнейшей бесплатной поставки нуждающимся в продовольствии странам. Такое решение, считает Лавров, будет более здравым и честным, нежели выплата компенсации фермерам в размере 100 млн евро

"Наверное, честнее было бы покупать по бросовым ценам дешевое украинское зерно и бесплатно поставлять его беднейшим странам, которые нуждаются в продовольствии", - заявил Лавров журналистам.

Ранее ряд стран просили ЕК ввести пошлину для украинского зерна, которое по демпинговым ценам заполняет рынки Восточной Европы. Но Еврокомиссия отказывалась отменить протекционистскую меру, тогда правительства, например, Польши и Болгарии, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна, который приводит к разорению национальной экономики.

На сегодняшний день еврокомиссия близка к тому, чтобы запретить беспошлинный ввоз украинского зерна на территорию ЕС.

Теги: МИД, лавров, ЕС, зерно


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети