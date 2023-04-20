Лавров: ЕС мог бы закупить украинское зерно и отправить нуждающимся странам

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Евросоюзу закупать зерно у Украины для дальнейшей бесплатной поставки нуждающимся в продовольствии странам. Такое решение, считает Лавров, будет более здравым и честным, нежели выплата компенсации фермерам в размере 100 млн евро

"Наверное, честнее было бы покупать по бросовым ценам дешевое украинское зерно и бесплатно поставлять его беднейшим странам, которые нуждаются в продовольствии", - заявил Лавров журналистам.

Ранее ряд стран просили ЕК ввести пошлину для украинского зерна, которое по демпинговым ценам заполняет рынки Восточной Европы. Но Еврокомиссия отказывалась отменить протекционистскую меру, тогда правительства, например, Польши и Болгарии, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна, который приводит к разорению национальной экономики.

На сегодняшний день еврокомиссия близка к тому, чтобы запретить беспошлинный ввоз украинского зерна на территорию ЕС.