Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Минеральных Водах
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Минеральных Водах и задержали сторонника террористической организации ИГ*.
Как сообщает пресс-служба ФСБ РФ, подозреваемый в терроризме гражданин РФ действовал по указанию зарубежных эмиссаров МТО и готовил теракт на одном из объектов массового скопления людей. В этот самый момент его и задержали.
В месте проживания подозреваемого были обнаружены компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами МТО в ближневосточном регионе.
Возбуждено уголовное дело.
* Запрещенная в России террористическая организация