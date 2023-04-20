21 Апреля 2023
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.RU

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Минеральных Водах

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Минеральных Водах и задержали сторонника террористической организации ИГ*.

Как сообщает пресс-служба ФСБ РФ, подозреваемый в терроризме гражданин РФ действовал по указанию зарубежных эмиссаров МТО и готовил теракт на одном из объектов массового скопления людей. В этот самый момент его и задержали.

В месте проживания подозреваемого были обнаружены компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами МТО в ближневосточном регионе. 

Возбуждено уголовное дело. 

 

* Запрещенная в России террористическая организация

Теги: ФСБ, Минеральные воды, Ставрополье, теракт, ИГ*


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