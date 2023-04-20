Премьер-министр Кубы прилетит в Питер для участия в ПМЭФ-2023

В рамках рабочего визита в Россию премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус также посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Об этом во время пресс-конференции по итогам визита в Кубу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам Крус прилетит в Россию в июне для выполнения широкой программы в двустороннем плане, а также в рамках ЕАЭС. После этого он направится в Санкт-Петербург на форум. Лавров отметил, что участие такого гостя поспособствует открытию новых перспектив и направления торгово-экономического взаимодействия между странами.

Напомним, в этом году ПМЭФ пройдет 14-17 июня. В Кремле уже работают над приглашением иностранных лидеров, однако пока не раскрывают имен возможных гостей.