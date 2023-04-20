20 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: минобороны.рф

Минобороны: Проверка боевой готовности Тихоокеанского флота завершена

Проверка боевой готовности Тихоокеанского флота завершена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Внезапная проверка подтвердила высокую готовность войск (сил) ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах", - говорится в сообщении.

На данный момент войска ТОФ возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации.

Напомним, проверка проводилась с 14 апреля. В ней были задействованы 25 тыс. военных, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, в числе которых 12 подводных лодок.

Ранее сообщалось, что возглавлявший Тихоокеанский флот с 2012 года адмирал Сергей Авакянц отправлен в отставку. Формально он переходит на другую должность – будет возглавлять штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. ТОФ может возглавить адмирал Виктор Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом.

Теги: Тихоокеанский флот, ТОФ, проверка


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