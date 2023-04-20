20 Апреля 2023
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Политика Сибирский ФО
Фото: forumspb.com

Путин предложил Котюкову должность врио губернатора Красноярского края

Замглавы Министерства финансов РФ Михаил Котюков может стать врио главы Красноярского края. Такую должность при личной встрече ему предложил сам президент РФ Владимир Путин.

По мнению главы государства, Котюков "вполне подошел к тому, чтобы возглавить такой важный субъект РФ". В свою очередь чиновник заверил, что направит весь свой наработанный потенциал на разрешение самых насущных и актуальных вопросов жителей. Среди них: развитие энергетического комплекса, коммунальные инфраструктуры и транспортная доступность.

"С учетом текущей ситуации, Владимир Владимирович, и того внимания, которое вы уделяете этим вопросам, конечно, считаю принципиально важными, приоритетными вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, которые на территории края проживают", - заявил Котюков.

Напомним, в октябре прошлого года Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег. Неделей ранее его задержали в Италии. Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве. Предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позднее стало известно, что Усс исключен из базы розыска МВД РФ.

Недавно стало известно об отставке Усса, якобы он уже написал заявление по собственному, несмотря на то, что ранее пресс-служба красноярского губернатора назвала сообщения об его возможной отставке "слухами".

Выборы запланированы на сентябрь текущего года, сообщает Интерфакс со ссылкой на члена ЦИК РФ Константина Мазуревского.

Теги: Котюков, Путин, врио губернатора, должность, Красноярский край


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