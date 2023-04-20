"Абсолютно полная чушь и тотальный вымысел": Пригожин прокомментировал фейки о ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал интервью экс-бойцов формирования Азамата Улдарова и Алексея Савичева, которое они предоставили иностранному ресурсу Владимира Осечкина.

Мужчины отбывали срок в колониях, перед тем, как вступить в ряды подразделения и были подвергнуты определенным процедурам, которые делали невозможным их службу в ЧВК «Вагнер». Пригожин прокомментировал их интервью, предоставленное ресурсу Gulagu.net.

«Наговорили кучу параноидальной чуши. Ни одно из утверждений не имеет ничего общего с реальностью. Абсолютно полная чушь и тотальный вымысел», — передает предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Важно поставить «жирную точку» в произошедшем, отметил Пригожин. Для этого были приняты важные решения.

«Первое: «Лига защиты интересов ветеранов локальных воин и военных конфликтов» подала заявление на возбуждение уголовных дел по ст. 207.3 УК РФ в отношении Улдарова Азамата Сераклиевича и Савичева Алексея Владимировича; Второе: «Лига защиты интересов ветеранов локальных воин и военных конфликтов» подала заявление в отношении гражданина Осечкина за шантаж», — заявил предприниматель.

Необходимо подать заявления и в отношении тех людей, среди которых могут быть сотрудники ФСИН. А именно против группы лиц, которые собирают компрометирующие материалы на заключенных. Полученными данными они шантажируют граждан и принуждают их к совершению преступлений, заявил Пригожин.

Одними из таких заключенных стали Улдаров и Савичев. Мужчины пережили сексуальное насилие во время отбывания срока. Ресурс Gulagu.net опубликовал видео надругательства. Однако заключенные не предупредили своих сокамерников о произошедшем, чем нарушили один из основных тюремных законов, отметил предприниматель.

«Они обманули своих сокамерников, так как на зоне продолжали жить мужиками. Иностранный агент, враг Российской Федерации Осечкин использовал полученные данные для дискредитации ЧВК «Вагнер», — добавил глава ЧВК «Вагнер».

Такие ситуации важно пресекать, заявил Пригожин. Также российский бизнесмен предположил, что Осечкин мог сотрудничать с сотрудниками ФСИН, благодаря чему и заполучил компрометирующую информацию.