20 Апреля 2023
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Фото: Накануне.ru

Путин дал российское гражданство живущему в США экс-сотруднику СМИ-иноагентов

Владимир Путин своим указом присвоил российское гражданство 90-летнему уроженцу Одессы Гарри Табачнику (псевдоним Гарри Каролинский) и его супруге.

Пара проживает в Нью-Йорке.

Табачник работал на радио "Маяк" в советское время, в 1973 году эмигрировал в США и стал работать на радио "Свобода"* и "Голос Америки"* (*внесены в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ). Написал несколько книг, изданных в России.

В последние годы Табачник активно участвовал в крымских и московских конгрессах и форумах соотечественников – на эти мероприятия его приглашала российская сторона, передает ТАСС.

Теги: гражданство, владимир путин, сми-иноагент, сша


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