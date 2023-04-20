Путин дал российское гражданство живущему в США экс-сотруднику СМИ-иноагентов

Владимир Путин своим указом присвоил российское гражданство 90-летнему уроженцу Одессы Гарри Табачнику (псевдоним Гарри Каролинский) и его супруге.

Пара проживает в Нью-Йорке.

Табачник работал на радио "Маяк" в советское время, в 1973 году эмигрировал в США и стал работать на радио "Свобода"* и "Голос Америки"* (*внесены в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ). Написал несколько книг, изданных в России.

В последние годы Табачник активно участвовал в крымских и московских конгрессах и форумах соотечественников – на эти мероприятия его приглашала российская сторона, передает ТАСС.