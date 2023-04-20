В Челябинске на праздничные фейерверки 1 и 9 мая потратят 2,5 млн рублей.

На аукцион поступила только одна заявка – от компании "Пирком". Она снизила начальную цену контракта на 5 тыс. рублей, передает корреспондент Накануне.RU

Салюты 1 и 9 мая начнутся в 22 часа на набережной реки Миасс. Они продлятся не менее 10 минут.

"Фейерверк должен быть панорамным, непрерывным, многоуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра), с набором разнообразных пиротехнических эффектов", - говорится в документации.