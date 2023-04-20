20 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в "Водоканал" после смены гендиректора

Сотрудники ФСБ явились в МУП "Водоканал" с обысками, передает 66.RU со ссылкой на источник.

Всего неделю назад новым гендиректором предприятия стал депутат гордумы Екатеринбурга Антон Гусев, приближенный к бизнесмену и владельцу местного оператора связи "Мотив Виталия Кочеткова. По данным издания, обыски в "Водоканале" могут быть продолжением обысков в домах и офисах еще одного приближенного к Кочеткову бизнесмена Александра Горбунова.

На данный момент в МУП "Водоканал" информацию об обысках не комментируют.

Напомним, ранее обыски у Горбунова прошли по делу о подозрительной смене собственников местного ООО "База на Комсомольской". По сведениям источника 66.RU, знакомого с ситуацией, тогда было изъято большое количество документов, среди которых могли быть и некие данные об интересах Кочеткова на МУП "Водоканал". Ранее в СМИ появлялись новости о скупке Горбуновым компаний, оказывающих предприятию сервисные услуги.

Стоит упомянуть, что становление Гусева гендиректором "МУП "Водоканала" может свидетельствовать о том, что Кочетков все же "вернул себе полный контроль" над предприятием. Для этого назначения, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, даже был снят конфликт между Кочетковым и администрацией города. Инсайдеры полагают, что на бизнесмена наложат определенные обязанности, например, подготовку одного из самых доходных активов мэрии к передаче в концессию. При этом основным претендентом на лакомый кусок городского хозяйства называют "Росводоканал".

Теги: Водоканал, ФСБ, обыски


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