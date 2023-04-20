В России рекордно выросло число преступников-пенсионеров

В России рекордно выросло число преступников-пенсионеров. Впервые за десять лет доля граждан в возрасте 50+ среди осужденных за уголовные преступления превысила 10% от общего числа получивших обвинительные приговоры, пишет РБК со ссылкой на данные Верховного суда.

Примерно треть от всех осужденных старше 50 лет – пенсионеры (31,2% или 19,2 тыс. человек). Большинство из них мужчины.

Меньше же всего преступников среди подростков – 2,4% от общего числа осужденных. И в 2022 году этот показатель стал минимальным за последние десять лет, сократившись с 2013 года примерно вдвое.