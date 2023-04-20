В Петербурге организация оштрафована на миллион за рекламу ЛГБТ-клуба

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал ООО "Спортекс" за рекламу ЛГБТ-клуба.

В 19.05 22 февраля в помещении клуба "Born" нашли ООО "Спортекс", представители которого на определенных сайтах разместили рекламу клуба, предоставление услуг которого нацелено на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации. На сайтах также имеется информация о работе гей-сауны и ее адрес, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Представитель общества вину не признал. Суд оштрафовал организацию на 1 млн руб.