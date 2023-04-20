20 Апреля 2023
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Общество В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.ru

В Петербурге организация оштрафована на миллион за рекламу ЛГБТ-клуба

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал ООО "Спортекс" за рекламу ЛГБТ-клуба.
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В 19.05 22 февраля в помещении клуба "Born" нашли ООО "Спортекс", представители которого на определенных сайтах разместили рекламу клуба, предоставление услуг которого нацелено на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации. На сайтах также имеется информация о работе гей-сауны и ее адрес, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Представитель общества вину не признал. Суд оштрафовал организацию на 1 млн руб.

Теги: ЛГБТ-пропаганда, суд, штраф


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