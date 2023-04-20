В ЭСК посчитали, что пенальти в матче "Урал" – ЦСКА был назначен верно

Екатеринбургский ФК "Урал" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза. Поводом стало назначение пенальти в игре 23-го тура РПЛ против московского ЦСКА.

Напомним, встреча состоялась 15 апреля в Екатеринбурге и завершилась победой "армейцев" со счетом 1:2. Во втором тайме арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Федор Чалов.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, "Урал" обратился в ЭСК по этому эпизоду. Клуб попросил оценить работу Безбородова в моменте с назначением 11-метрового. В комиссии пришли к выводу, что судья поступил верно.

"Несмотря на незначительность контакта ногой со стороны игрока обороняющейся команды "Урал" Фаниля Сунгатулина в единоборстве за мяч в собственной штрафной площади с ногой игрока атакующей команды ЦСКА Бактиера Зайнутдинова на выходе нападающего из ее пределов, большинство членов комиссии считает, что у судьи имелись основания для наказуемости данного контакта. Он повлиял на возможность атакующего игрока продвигаться к мячу, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар", - говорится в решении экспертов.

Напомним, что команды играют между собой в финале Пути РПЛ Кубка России. Накануне в Москве состоялся первый матч, завершившийся вничью 1:1. В этот раз также не обошлось без пенальти в ворота "Урала".