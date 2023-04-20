20 Апреля 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: lobal Look Press/Markiian Lyseiko/zumapress.com

Минобороны: ВС России поразили штаб группировки ВСУ "Бахмут"

Российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, штаб располагался в районе населенного пункта Константиновка.

Помимо этого, были поражены три командно-наблюдательных пункта двух батальонов армии Украины в районе населенных пунктов Терны и Тоненькое.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на западе Артемовска идут ожесточенные бои.

На днях стало известно, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали свои позиции в Зализнянском, Сакко и Ванцетти, Николаевке, Яковлевке и других населенных пунктах к северу от Артемовска Вооруженным силам РФ. С этого рубежа в самое ближайшее время должно начаться широкомасштабное наступление российских войск.

Теги: штаб группировки всу бахмут, вс россии


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