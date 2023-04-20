В Екатеринбурге определились с датой и маршрутом забега "Майская гроза"

Забег "Майская гроза" в Екатеринбурге пройдет 30 апреля. Организаторы уже подготовили маршрут и дистанции в 2020 м., 5 и 10 км, а для самых маленьких спортсменов - дистанцию в 800 м.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, старт и финиш расположатся на площадке Дворца игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Планируется, что в забеге примет участие до 1,8 тыс. человек. Открытие стартово-финишного городка состоится в 09.15 около ДИВС. Там спортсмены смогут переодеться, сдать вещи в гардероб и принять участие в праздничном мероприятии.

"Забег стартует в 12:30, после того, как закончится эстафета "Весна Победы" на проспекте Ленина. Наши спортсмены стартуют по набережной. Они обогнут мыс "Динамо", пробегут мимо киноконцертного театра "Космос", по улице Горького, а у дома Севастьянова вывернут на проспект Ленина и задействуют ту же трассу, на которой проходила "Весна Победы", – отметил директор серии стартов "Европа-Азия" Андрей Уткин.

Для участия необходимо до 00.00 23 апреля зарегистрироваться и получить стартовый пакет. По словам Уткина, регистрацию пришли уже 1 тыс. 620 человек, каждый из которых на финише получит медаль с достопримечательностью Екатеринбурга. Всего организаторы подготовили ровно 1,8 тыс. медалей

"Майская гроза – не единственный старт, их всего шесть в предстоящем беговом сезоне, – рассказал Андрей Уткин. – В этом году забеги посвящены 300-летию Екатеринбурга. Поэтому на каждой из шести медалей изображены ключевые объекты нашего города с указанием архитектора и даты постройки. Медали складываются как ромашка в барельефную картину, и те, кто пробегут все шесть стартов, получат еще одну медаль, которая станет серединкой цветка. На ней надпись "300 лет Екатеринбург".