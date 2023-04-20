В Екатеринбурге определились с датой и маршрутом забега "Майская гроза"

20 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба УГМК

В Екатеринбурге определились с датой и маршрутом забега "Майская гроза"

Забег "Майская гроза" в Екатеринбурге пройдет 30 апреля. Организаторы уже подготовили маршрут и дистанции в 2020 м., 5 и 10 км, а для самых маленьких спортсменов - дистанцию в 800 м.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, старт и финиш расположатся на площадке Дворца игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Планируется, что в забеге примет участие до 1,8 тыс. человек. Открытие стартово-финишного городка состоится в 09.15 около ДИВС. Там спортсмены смогут переодеться, сдать вещи в гардероб и принять участие в праздничном мероприятии.

"Забег стартует в 12:30, после того, как закончится эстафета "Весна Победы" на проспекте Ленина. Наши спортсмены стартуют по набережной. Они обогнут мыс "Динамо", пробегут мимо киноконцертного театра "Космос", по улице Горького, а у дома Севастьянова вывернут на проспект Ленина и задействуют ту же трассу, на которой проходила "Весна Победы", – отметил директор серии стартов "Европа-Азия" Андрей Уткин.

Маршрут забега "Майская гроза" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Для участия необходимо до 00.00 23 апреля зарегистрироваться и получить стартовый пакет. По словам Уткина, регистрацию пришли уже 1 тыс. 620 человек, каждый из которых на финише получит медаль с достопримечательностью Екатеринбурга. Всего организаторы подготовили ровно 1,8 тыс. медалей

"Майская гроза – не единственный старт, их всего шесть в предстоящем беговом сезоне, – рассказал Андрей Уткин. – В этом году забеги посвящены 300-летию Екатеринбурга. Поэтому на каждой из шести медалей изображены ключевые объекты нашего города с указанием архитектора и даты постройки. Медали складываются как ромашка в барельефную картину, и те, кто пробегут все шесть стартов, получат еще одну медаль, которая станет серединкой цветка. На ней надпись "300 лет Екатеринбург".

Теги: Екатеринбург, маршрут, забег Майская гроза


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети