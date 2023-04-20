20 Апреля 2023
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Общество В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

"Душегубка для инвалидов": в ОНФ сообщили о смерти семи пациентов ПНИ в Санкт-Петербурге

Учредитель благотворительного фонда "Вера" и член Центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер сообщила о смерти семи пациентов психоневрологического интерната №10 в Санкт-Петербурге. По словам правозащитницы, из-за вопиющих условий содержания (отсутствие ухода, полноценного питания и т.д.) люди умирали просто из-за физического истощения.

"Жуткие вещи сообщает Анна Федермессер про Санкт-Петербургский ПНИ № 10. Просто какая-то душегубка для инвалидов - 7 случаев гибели пациентов из-за недостаточного ухода и плохого питания. Очередного подопечного, по её словам, просто бросили в приëмном покое больницы. Срочно направили запросы в прокуратуру, губернатору Санкт-Петербурга и Уполномоченному по правам человека", - сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Он добавил, что такие учреждения нужно реорганизовывать или закрывать.

Федермессер рассказала, что подопечным интерната могли бы помочь волонтеры, но их не пускают ни в ПНИ №10, ни в другие петербургские интернаты.

Теги: нюта федермессер, онф, психоневрологический интернат, инвалиды, истощение


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