Бродячий пес напал на депутата заксобрания Пермского края

На депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Кожанова напала бродячая собака. Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в воскресенье, в Лытвенском, недалеко от дома парламентария. Кожанову пришлось отбиваться от бродячего пса.

"Пусть я за гуманизм и люблю животных, но в целях самозащиты был вынужден взяться за полено. Пес отбежал на безопасное расстояние, но потом еще долго облаивал мой дом. И я под этот лай сидел за документами и готовился к заседанию депутатского комитета по госполитике, где как раз в докладчиках значился Михаил Геннадьевич Завьялов, начальник Государственной ветеринарной инспекции Пермского края. Вы бы знали, сколько мне каверзных вопросов хотелось назадавать "главному по собакам". Каких слов благодарности ему сгоряча наговорить! Или вообще на него залаять!" - пишет народный избранник.

Он сообщил, что предлагается выделить субсидию городу Перми в размере 86,8 миллионов рублей на строительство приюта для животных, на полторы тысячи голов и предложил продумать систему господдержки для частных приютов. Также в регионе почти не развито направление по пристройке собак, хотя реклама такого проекта не стоила бы властям ничего, поскольку электронные табло сегодня есть практически в каждом современном автобусе.

Депутат заявил, что к его предложениям отнеслись с интересом, и что вопрос будет прорабатываться.