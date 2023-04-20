Министр строительства Челябинской области назвал причину отключения воды в поселке Западный

Отключение воды в поселках под Челябинском произошло из-за аварии на водозаборных трубах, расположенных на дне Шершневского водохранилища. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе в эфире Центра управления регионом, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 8 апреля жители микрорайонов "Белый хутор", "Вишневая горка", "Залесье" в Сосновском районе остались без воды из-за перебоев с поступлением воды к насосной станции на Шершневском водохранилище. Спасатели обследовали около 150 метров трубы, расположенной подо льдом и обнаружив причину перебоев, восстановили работу водозабора. Однако после этого проблема с водой в поселке Западный не решилась. Жители записали видеообращение к председателю СК, в котором просили провести проверку законности действий властей на предмет необеспечения жителей поселка Западный питьевой водой. Возбуждено уголовное дело по нарушения прав жителей на водоснабжение. Должностные лица "ЮжУралводоканал" допустили нарушения по обеспечению водоснабжением жителей микрорайонов в Сосновском районе. Сейчас устанавливаются виновные должностные лица.

Как рассказал Юлий Элбакидзе, отключения воды происходили два раза. В результате жители оставались без воды.

"В первый раз, причина была в водозаборных трубах, которые расположены на дне Шершневского водохранилища. Там произошел излом одной трубы и поднятие другой. Объем всасываемой воды оказался меньше. Какое-то время водоснабжение осуществлялось за счет резервных резервуаров, но потом вода прекратила поступать", - отметил он.

Второе отключение, по словам министра, произошло в ходе проведения планового технического обслуживания водозаборной станции. "Осуществлялась замена фильтров, их очистка, очистка всасывающих устройств от иловых отложений, что повлекло перерыв водоснабжения. Она была не аварийная, она была плановая. Все плановые отключения должны быть заранее опубликованы, жители должны быть проинформированы. А в данной ситуации это произошло внезапно для жителей поселков", - подчеркнул он.

В настоящий момент инициирована проверка деятельности компании "ЮжУралводоканал", в которой принимают участие прокуратура, региональный минстрой, администрация Сосновского района. "Сейчас проверка идет. Проверяется состояние самой насосной станции, изучается документация, после чего можно будет выводы сделать", - добавил он.