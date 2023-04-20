20 Апреля 2023
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

С начала спецоперации из-за атак ВСУ погибли 30 жителей Белгородской области

Число мирных жителей Белгородской области, погибших при обстрелах со стороны Украины с начала СВО достигло 30 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе выступления перед депутатами областной думы.

Согласно его докладу, пострадали 123 человека. 3 267 домовладений было разрушено или повреждено, передает ТАСС.

Напомним, в феврале "желтый" уровень террористической опасности, ранее установленный в Белгородской области, стал бессрочным В конце ноября было объявлено о строительстве "засечной черты" из-за напряженной обстановки на границе с Украиной. .

Теги: белгородская область, сво, обстрелы


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