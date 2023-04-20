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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Поставщики соцуслуг будут судиться с уральским Минсоцполитики из-за отказа выплачивать 60 миллионов рублей

Свердловские организации, оказывающие помощь детям с ментальными нарушениями, собираются судиться с Министерством социальной политики региона, которое якобы с февраля удерживает более 60 млн рублей компенсации за уже оказанные услуги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе фонда "Я особенный".

Выступить в суде против министерства собрались АНО "Спектрум М", ИП Сыропятов и фонд "Я особенный". Представителям последнего в Минсоцполитики заявили, что руководство ведомства приняло решение о возврате документов и отказе в выплате компенсаций. Более того, по предварительной информации фонда, чиновники должны подготовить соответствующие документы в течении недели. Это приведет к тому, что большая часть педагогов, работающих с детьми-инвалидами, останутся без зарплат, а тысячи особенных семей на Среднем Урале без помощи.

Как пояснил адвокат фонда Павел Акулов, формальными причинами для отказа со стороны министерства являются:

  • наличие неточностей, ошибок в документах;
  • несоответствие форм документов утвержденным органами власти шаблонам;
  • несоответствие объемов предоставленных социальных услуг договорам и индивидуальным программам;
  • несоответствие правильности взимания платы с получателей социальных услуг (относится только к обслуживанию совершеннолетних граждан).

"Фонд "Я особенный", АНО "Спектрум М", ИП Сыропятов соблюдают указанные и иные существующие требования. В данной ситуации мы видим, что вместо создания системы социального обслуживания (например, введения экономически выгодных тарифов на работу специалистов) Минсоцполитики создает новые барьеры для работы оказания помощи нуждающимся гражданам", - заявил Акулов.

В фонде напомнили, что это не первый случай, когда Министерство социальной политики региона задерживает выплаты поставщикам соцуслуг. Аналогичный сценарий был в 2019 году, в январе-феврале, июне, сентябре-декабре 2022 года, а текущий год и вовсе начался с принятия приказа об урезании социальных услуг.

"Эта проблема касается не только нас. Под угрозой - система помощи в регионе, судьба детей. В наш фонд последний месяц обратилось много родителей и педагогов от другого крупного поставщика области – Первой социальной службы. Мы готовы помочь всем людям, оставшимся по этой причине без поддержки, однако, региональные власти вновь создают препятствия, по сути, незаконно на корню вырубая возможности для помощи особенным детям", - заявила президент благотворительного фонда "Я особенный" Александрина Хаитова.

В Министерстве соцполитики Накануне.RU заявили, что фонд снова переживает раньше времени, поскольку срок проверки документов, по которым и будут организованы выплаты, еще не истек.

"Выплата негосударственным поставщикам компенсаций в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области №855-ПП производится после проверки документов о проведенной работе. Они должны быть оформлены в соответствии с утвержденными стандартами и направлены в министерство соцполитики. Постановлением в принципе не предусмотрен отказ в выплатах, документы могут быть только возвращены поставщику на доработку. Документы негосударственных поставщиков услуг о выполненных работах находятся на проверке, ее срок соответствует правилам", — сообщили в в региональном министерстве.

Напомним, ранее Накануне.RU уже освещало противостояние фонда и министерства. В прошлом году была аналогичная ситуация, когда ведомство якобы задолжало фонду 65 млн рублей, которые в итоге были выплачены в октябре.

Теги: АНО "Спектрум М", фонд "Я особенный", ИП Сыропятов, Минсоцполитики, выплаты, суд


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