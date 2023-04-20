В 2023 году на птицефабрике "Боровская" завершится восстановление поголовья птицы

В 2023 году на птицефабрике "Боровская" завершится восстановление поголовья птицы. Об этом сегодня во время отчета перед депутатами Тюменской областной думы заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 13 октября 2021 г. в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики "Боровская" в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он был ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур.

В результате птицефабрика "Боровская" в первом полугодии 2022 года получила чистый убыток в размере 187,227 млн руб. против 843,7 млн руб. чистой прибыли за аналогичный период 2021 года

ПАО "Птицефабрика "Боровская" является одним из крупнейших предприятий по производству яиц и продуктов их переработки в России. В группе компаний "Птицефабрика Боровская" работают 2,5 тыс. сотрудников.

Также губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что продолжается реализация инвестиционных проектов по строительству четвертой очереди тепличного комбината "ТюменьАгро" в Тюменском районе и строительству завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе.

Кроме того, идет реконструкция птицефабрики "Пышминская".