20 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин по видеосвязи потребовал от властей городов вживую общаться с россиянами

Владимир Путин в режиме видеоконференции потребовал от муниципальных властей российских городов активно и очно общаться с населением, поскольку цифровизация не заменит личных встреч.

Также президент раскритиковал все ветви власти, действия которых приводят к "сюрреализму" на практике, например, когда то или иное решение нельзя исполнить, но и не исполнить нельзя. Такие прецеденты бывают, по его словам, в налоговой сфере, в надзоре.

"Сейчас поднимаются вопросы, связанные с налогами, со списанием штрафов. Но что совершенно очевидно, что мы не должны создавать ситуации, при которой и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя. И штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну чего мы создаем ситуацию какого-то сюрреализма, которая ведет только к одному – к снижению качества подготовки и исполнения решений. И к дискредитации в известной степени деятельности отдельных органов власти. В том числе и надзорных. Ну чего они выносят там решения, которые исполнить невозможно? И не вынести не могут. С этим, конечно, нужно разобраться", - сказал Путин на совещании с советом по муниципальному самоуправлению.

Отдельно президент попросил помогать жителям присоединенных территорий, причем делать это нужно, по его словам, "с теплотой и заботой".

Теги: владимир путин, россияне, города, чиновники


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