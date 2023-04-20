В Екатеринбурге до июня закроют движение транспорта на двух улицах

В Екатеринбурге до июня закроют на реконструкцию сразу две улицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, закрывается движение транспорта по улице Степана Разина – от улицы Народной Воли до дома №6 на Степана Разина. Ограничения продлятся с 1 мая по 15 июня 2023 года. Движение транспорта будет организовано по улице Народной Воли.

Кроме этого, с 10 мая по 20 июня 2023 года движение будет закрыто по улице Народной Воли – от улицы Розы Люксембург до дома №65 на Народной Воли. Движение будет организовано по улице Горького.

Как пояснили в мэрии, закрытие данных участков связано с реконструкцией улиц Степана Разина и Народной Воли. Жителей просят отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на две недели закроют движение по части Базового переулка.