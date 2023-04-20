20 Апреля 2023
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Экономика В России ДНР и ЛНР
Фото: ППК &quot;Военно-строительная компания&quot;

Пушилин заявил, что водовод из Дона планируют запустить к 1 мая

Первую очередь нового водовода из Дона в ДНР планируют запустить к 1 мая, заявил на заседании коллегии Минстроя РФ врио главы республики Денис Пушилин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил также, что первую партию воды по новому водоводу планируется подать в Донецк 30 апреля. Водовод построен, идет его наполнение водой, пуско-наладочные работы.

Премьер-министр республики Виталий Хоценко считает, что запуск водовода позволит подавать воду в дома жителей каждый день. Пушилин такой конкретики не дает, ограничиваясь общими обещаниями расширить график подачи воды.

Сейчас ситуация с водой в Донбассе тяжелейшая. Вода подается один раз в трое суток на несколько часов, при этом доходит далеко не до всех. Во многих домах воды в кране не видели уже год. Донецк обеспечивается водой примерно на 10% от потребностей. Новый водовод лишь улучшит ситуацию, повысив этот уровень до 40%, признают сами власти, которые призывают не строить иллюзий.

Недавно врио председателя Госводрыбхоза ДНР Андрей Судьин признал, что в ближайшие годы нормального водоснабжения в ДНР не будет, и жителям нужно затянуть пояса. В "Воде Донбасса" тоже не рассчитывают на кардинальное улучшение. Как рассказали там Накануне.RU, большой объем воды будет идти на поливные работы в Донбассе. Однако для тех, кто уже год практически живет без воды, даже эпизодическая подача будет уже большим результатом.

Мощность водовода составит около 288 тыс. кубометров воды ежедневно. Работа завершена за четыре месяца. Работы велись круглосуточно, в них было задействовано около 3 тыс. специалистов. К работе были привлечены 450 организаций, 35 крупных предприятий промышленности и изготовителей строительных материалов, РЖД доставила 170 тыс. т трубной продукции.

Теги: водовод, ДНР


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