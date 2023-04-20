20 Апреля 2023
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Общество В России Москва
Фото: Минпромторг РФ

Названа стоимость "Москвича 3" в комплектации "Комфорт"

Стало известно, сколько будет стоить автомобиль "Москвич 3" в комплектации "Комфорт".
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Она (стоимость) начинается от 2,25 млн руб., сообщили ТАСС в компании. Улучшенная комплектация отличается от базовой тем, что будет включать светодиодную оптику, систему предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения, систему камер кругового обзора и другие опции.

Напомним, автозавод "Москвич" возобновил работу, запущено серийное производство нового городского кроссовера "Москвич 3". Экс-президент России Дмитрий Медведев оценил стоимость так называемого "Москвича 3", "вдохновленного" китайскими автопроизводителями.

"Насчет "Москвича". Не знаю, что получится. Цена, действительно, выглядит высоковатой. <…> Поживем – увидим. Хорошее создадут – ну, и отлично. На самом деле в кооперации с китайцами тоже ничего плохого нет. Раньше вот мы смеялись над какими-то их образцами, но я недавно проехался на их машине – точно скажу, что не хуже, чем Mercedes. У нас есть свои бренды, современные, но они достаточно дорогие, это понятно. Поэтому надо развивать массовый сегмент с кем-то в кооперации. У нас была кооперация, но они от нас ушли. Думаете, они не жалеют? Страшно жалеют. Но у них командная система, еще жестче, чем в советские времена", - заявил Медведев журналистам.

Теги: "Москвич", комфорт, цена


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