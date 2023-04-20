20 Апреля 2023
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Политика Сибирский ФО В России
Фото: krskstate.ru | Вадим Кофман

СМИ: Губернатор Красноярского края Усс в ближайшее время уйдет в отставку

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По их данным, глава региона уже написал заявление об уходе. На посту его может сменить заместитель министра финансов Михаил Котюков. Усс, как ожидается, станет сенатором от заксобрания региона.

При этом пресс-служба красноярского губернатора сообщения о возможной отставке Усса "слухами".

Ранее Александр Усс в своем Telegram-канале разместил видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто помог его сыну Артему вернуться в Россию.

Напомним, в октябре прошлого года Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег. Неделей ранее его задержали в Италии. Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве. Предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позднее стало известно, что Усс исключен из базы розыска МВД РФ.

Теги: александр усс, отставка, красноярский край


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