В Екатеринбурге четверо военных предстанут перед судом за самоволку с места службы

Четверых военнослужащих будут судить в Екатеринбургском гарнизонном военном суде по ч.3.1 ст.337 УК РФ. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Напомним, что ч.3.1 ст.337 УК РФ была введена недавно. За самовольное оставление части или места службы следует наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или содержания в дисциплинарной воинской части на срок до одного года.

Сейчас в суде находятся дела Никиты К., чей процесс по делу уже стартовал, Ильнара Н., Александра Д. и Александра А. Заседания по делам последних трех солдат должны пройти до конца апреля.

Напомним, что недавно суд назначил пять лет колонии контрактнику из Тувы, который самовольно уехал из зоны боевых действий в ЛНР. Военнослужащего признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ.