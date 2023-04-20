Электронные повестки не рассылаются через Госуслуги – Минцифры

В Минцифры опровергли информацию об официальной рассылке электронных повесток в военкомат через портал Госуслуг в Санкт-Петербурге.

"Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что юридически значимых вариантов получения повесток сейчас по-прежнему два: лично в руки или заказным письмом с уведомлением, направленным по "Почте России".

"Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут", - отметили в министерстве.