20 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Из Челябинской области выдворят 17 мигрантов

В Челябинске за день выявили 118 нарушений миграционного законодательства в ходе операции "Нелегальный мигрант", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Проверки прошли на рынках, строительных объектах, тепличных хозяйствах, хостелах, гостиницах и общежитиях.

Выявлено 78 нарушений правил пребывания на территории Российской Федерации, 35 иностранных граждан пренебрегли порядком осуществления трудовой деятельности, еще четыре иностранца предоставили ложные сведения в ходе миграционного учета. Один человек ранее уклонился от административного наказания.

17 мигрантов выдворят из страны, 14 из них помещены в центр временного содержания иностранных граждан. Они должны будут заплатить административные штрафы на общую сумму порядка 190 тысяч рублей.

Установлено десять фактов фиктивной постановки на учет граждан из ближнего зарубежья. Три челябинца за денежное вознаграждение фиктивно поставили их на миграционный учет в собственных квартирах. Возбуждены уголовные дела.

Массированные проверки мигрантов начались после убийства подростка в Челябинске. Задержано семеро обвиняемых. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался. Добавим, что обвиняемые являются уроженцами Таджикистана.

Теги: мигранты, полиция, проверки,


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