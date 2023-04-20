В ЦБ никого не накажут за заморозку российских резервов за рубежом

20 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В ЦБ никого не накажут за заморозку российских резервов за рубежом

В Центральном банке России никого не будут наказывать за ситуацию, в которой российские золотовалютные резервы на сотни миллиардов долларов оказались замороженными в недружественных странах, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме.

По ее словам, "предвидеть заморозку валютных резервов никто не мог". При этом ЦБ все равно готовился: "Мы понимали, что живем в условиях геополитической напряженности. С 2015 года мы диверсифицировали структуру резервов. Доля доллара снизилась, увеличилась доля юаня и золота, наличных долларов и евро внутри страны".

В итоге ЦБ, по словам Набиуллиной, создал две "подушки безопасности" – для геополитики и на случай финансового кризиса. И в момент, когда "геополитика" выстрелила – воспользовался запасами.

Также в ЦБ не исключают, что могут рассмотреть инициативу, когда уходящим из РФ компаниям будут выплачиваться не деньги при продаже их российских активов, а облигации ЦБ на сумму замороженных за рубежом средств резервов регулятора. "Но есть сложности: могут быть раскрыта структура активов ЦБ за рубежом, мы бы этого не хотели. Принудительно навязать такие облигации не получится, но как альтернатива они имеют право на существование", - полагает Набиуллина.

Теги: цб, эльвира набиуллина, резервы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети