В ЦБ никого не накажут за заморозку российских резервов за рубежом

В Центральном банке России никого не будут наказывать за ситуацию, в которой российские золотовалютные резервы на сотни миллиардов долларов оказались замороженными в недружественных странах, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме.

По ее словам, "предвидеть заморозку валютных резервов никто не мог". При этом ЦБ все равно готовился: "Мы понимали, что живем в условиях геополитической напряженности. С 2015 года мы диверсифицировали структуру резервов. Доля доллара снизилась, увеличилась доля юаня и золота, наличных долларов и евро внутри страны".

В итоге ЦБ, по словам Набиуллиной, создал две "подушки безопасности" – для геополитики и на случай финансового кризиса. И в момент, когда "геополитика" выстрелила – воспользовался запасами.

Также в ЦБ не исключают, что могут рассмотреть инициативу, когда уходящим из РФ компаниям будут выплачиваться не деньги при продаже их российских активов, а облигации ЦБ на сумму замороженных за рубежом средств резервов регулятора. "Но есть сложности: могут быть раскрыта структура активов ЦБ за рубежом, мы бы этого не хотели. Принудительно навязать такие облигации не получится, но как альтернатива они имеют право на существование", - полагает Набиуллина.