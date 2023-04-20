Алтайские законодатели предлагают умерщвлять бесхозных животных

Алтайское краевое Законодательное Собрание внесло в Госдуму законопроект, предлагающий расширить перечень оснований для умерщвления безнадзорных животных.

Они отмечают, что метод ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат), предусмотренный действующим законодательством, не предотвращает полностью опасности для людей. Часто животные сбиваются в стаи, нередко проявляют агрессию и нападают.

В Израиле, Норвегии, Исландии, Латвии, Румынии, Австралии, Великобритании, США, Финляндии животные без владельцев содержатся в приюте не дольше двух недель. Если им не находится хозяин, его умерщвляют. Алтайские законодатели предлагают взять это на вооружение и умерщвлять безнадзорных животных:

• в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица;

• в случае проявления немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека, если животному не найден новый владелец в течение шести месяцев с момента поступления в приют (это определяют специалисты в области ветеринарии совместно с кинологом и (или) зоопсихологом);

• в случае проявления у животного клинических признаков бешенства в течение 10 дней с момента поступления в приют.

Также предлагается обязательная регистрация домашних животных.

Правительство РФ законопроект на поддерживает.

Напомним, на днях в Оренбурге стая бездомных собак загрызла насмерть 8-летнего мальчика. Однако мэр города Сергей Салмин сообщил, что в соответствии с действующим законодательством собак снова выпустят на улицу. Глава региона Денис Паслер отметил необходимость изменения подхода в ситуации с бездомными животными, подчеркнув, что действующие сегодня законодательные меры недостаточны. Салмин поручил администрации подготовить законодательную инициативу по отлову бездомных животных.