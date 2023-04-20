В Екатеринбурге за семь лет реализации муниципальной программы в школах появилось 17 тысяч мест

На территории уральской столицы работает 165 муниципальных школ. В них учится 191 тысяча детей (в 2022 году – 182 тысячи). Ежегодный прирост составляет 8-9 тысяч учеников. Прогноз прироста населения – более 200 тысяч школьников к 2025 году, в том числе за счет миграционных процессов. Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике рассказал замначальника депобра Екатеринбурга Михаил Ладейщиков. По его словам, теперь программа должна быть продолжена и после 2025 года.

За семь лет работы программы создано 17 тысяч школьных мест за счет строительства 16 новых зданий и капитального ремонта 13 действующих образовательных учреждений. 3 тысячи 800 из них введено в 2022 году. Введены в эксплуатацию три школьных здания общей вместимостью 2 тысячи 625 мест, в том числе школа № 123 в Академическом районе (улица Парина) на 1 тысячу 200 мест, образовательный центр на улице Суходольской на 825 мест общего образования и 200 дошкольных мест и новый корпус гимназии № 120 на улице Степана Разина, 71 на 600 мест.

Кроме того, на условиях софинансирования был завершен комплексный капитальный ремонт зданий 4 школ: № 30 (улица Мамина-Сибиряка, 41 и 43) на 750 мест, № 83 (проспект Седова, 46) на 665 мест, № 24 (улица Севастопольская, 1) на 400 мест и гимназии № 99 (улица Баумана, 17) на 600 мест. При ремонте были применены самые современные отделочные материалы и технологии. Все здания оснащены современными инженерными системами, в том числе видеонаблюдением и контролем доступа, новой удобной мебелью, учебным и спортивным оборудованием. К школам прилегают благоустроенные территории, на которых организованы спортивные и игровые площадки для ребят.

Реализация этих масштабных проектов, которые позволили не только увеличить количество мест в школах, но и значительно модернизировать программу обучения, стала возможна благодаря участию Екатеринбурга в национальном проекте "Образование".

Озвучивая планы на текущий год, Михаил Ладейщиков напомнил о предстоящем открытии к 1 сентября школы № 40 на улице Мичурина, строительство которой находится в завершающей стадии. Капитальный ремонт будет проведен в школах № 24 на улице Севастопольской, № 99 на улице Баумана, № 140 на проезде Решетникова и № 63 на улице Крауля.

В итоге в текущем году система образования уральской столицы пополнится на 3 тысячи 400 мест.

Помимо этого, заключены концессионные соглашения на строительство еще двух школ: № 41 на улице Котельникова и школы на улице Советской.

Депутаты же дали высокую оценку деятельности городских властей. "Администрация города продемонстрировала прекрасный результат, это результат большой работы. Мы часто говорим о качестве екатеринбургского образования. А для него требуются комфортные условия, создание которых, – задача власти. Город научился профессионально это делать, и положительный опыт надо продолжать", – подчеркнул депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев.