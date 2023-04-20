Игорь Бабушкин обсудил с руководителем Минстроя России перспективы развития стройкомплекса Астраханской области

Сегодня в Москве губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин обсудили вопросы развития строительного комплекса, реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода», а также расселения аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Губернатор доложил министру, что в первом квартале 2023 года В Астраханской области введено 170,2 тыс кв. м жилья. Об этом говорят данные Росстата. Также в регионе на 10 территориях предусматривается комплексное развитие. На земельных участках общей площадью 225 га можно построить 551 тыс кв. м многоквартирного жилья.

В рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды, входящего в нацпроект «Жильё и городская среда», в текущем году планируется реализовать в регионе 62 объекта, а в следующем еще 45. Голосование за площадки благоустройства по программе началось 15 апреля и набирает темп. По данным на 12:00 20 апреля, на платформе https://30.gorodsreda.ru/ проголосовали уже более 17500 астраханцев.

В 2023 году продолжится реализация федерального проекта «Чистая вода». В планах – строительство сетей водоснабжения рабочего посёлка Ильинка Икрянинского района. Всего по программе модернизации коммунальной инфраструктуры в Астраханской области предполагается обновить 182,8 км сетей.

Также Игорь Бабушкин отметил, что в регионе идёт постоянная работа по расселению астраханцев из аварийного жилья. С 2019 года в области свои жилищные условия улучшили 3070 человек, расселено 45,71 тыс кв. м аварийного жилья.