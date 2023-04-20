Алексей Орлов: Горожане активно включились в голосование по выбору парка для благоустройства

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал лидеров первой недели голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, что екатеринбуржцы выбирают парк, который будет благоустроен в 2024 году. Голосование, в котором определится победитель, пройдет с 15 апреля по 30 мая.

Как написал сегодня Алексей Орлов в своем Telegram-канале, промежуточные итоги показывают, что горожане активно включились в процесс.

"К примеру, за сквер на улице Титова уже отдано 683 голоса, за парк имени Ф. Энгельса – 1 784. Парк имени 50-летия ВКЛСМ набрал 3 448 голосов, а вот парк имени Чкалова на Вторчермете – 5 557. Лидером же является летний парк "Уралмаш" – 10 661", – рассказал мэр.

Алексей Орлов отметил, что голосование будет продолжаться больше месяца, так что расклад еще может серьезно поменяться. "Какому бы парку ни досталась победа – в выигрыше будут все екатеринбуржцы! Мы обязательно благоустроим все парки города, откроем новые. Но с федеральной помощью дело идёт быстрее", – добавил мэр.

В прошлом году году летний парк "Уралмаш" проиграл "Преображенскому парку" в Академическом в городском голосовании за благоустройство, однако собрал рекордные 100 тыс. голосов, которые привлекли внимание общественности и за пределами Свердловской области. Из-за такого резонанса, администрация Екатеринбурга пошла навстречу общественникам, и глава города лично распорядился выделить на проект 6 млн рублей. По сегодняшней оценке этого мало, а потому парк снова принимает участие в городском голосовании и поборется за московские деньги.

А недавно летний парк "Уралмаш" и его благоустройство перешли в управление ЦПКиО им.

"Учитывая специфику парка, это рекреация. Хотелось бы видеть там больше конвекционов. Было принято решение – мы территорию парка "Уралмаш" передали в управление парка Маяковского. Те решения, которые принимает парк Маяковского, мне очень импонируют. Есть доход от партнеров, внебюджетных сторон. Этот подход мы будем применять к устройству летнего парка "Уралмаш", – заявлял Алексей Орлов.

Ключевая цель проекта "Формирование комфортной городской среды". – обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Реализация предусматривает более активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству. Также внедряется система оценки качества городской среды.