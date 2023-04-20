В Госдуму внесен законопроект о самозапрете на кредиты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить россиянам отказываться от любых кредитов, чтобы не стать жертвой мошенников.

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Он разработан по поручению президента. Отмечается, что в 2022 году объем операций по переводу денежных средств без согласия клиента вырос за год на 4% и превысил 14 млрд рублей. Средняя сумма хищения достигла почти 15 тыс. рублей. Основным инструментом стало использование приемов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие преступниам фактически с его согласия красть его деньги.

В прошлом году Банк России выявил и направил операторам связи для принятия соответствующих мер информацию о 756 тыс. номеров телефонов, используемых в противоправных целях, - рост в 4 раза за год! Как следствие, значительно выросло число обращений граждан, связанных с хищением денежных средств, полученных мошенниками от имени гражданина посредством дистанционного взаимодействия с банками.

Законопроектом предлагается предусмотреть право гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с кредитными и микрофинансовыми организациями любых кредитных договоров. Гражданин при желании сможет снять запрет.

Авторы считают, что этот "период охлаждения" позволит исключить риск мошенничества, а также позволит гражданину принимать взвешенное решение о необходимости заключения договора потребительского займа (кредита). Запрет на выдачу кредитов или снятие подается в квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг.