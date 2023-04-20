В Госдуму внесен законопроект о самозапрете на кредиты

20 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект о самозапрете на кредиты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить россиянам отказываться от любых кредитов, чтобы не стать жертвой мошенников.
Читайте также:

Он разработан по поручению президента. Отмечается, что в 2022 году объем операций по переводу денежных средств без согласия клиента вырос за год на 4% и превысил 14 млрд рублей. Средняя сумма хищения достигла почти 15 тыс. рублей. Основным инструментом стало использование приемов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие преступниам фактически с его согласия красть его деньги.

В прошлом году Банк России выявил и направил операторам связи для принятия соответствующих мер информацию о 756 тыс. номеров телефонов, используемых в противоправных целях, - рост в 4 раза за год! Как следствие, значительно выросло число обращений граждан, связанных с хищением денежных средств, полученных мошенниками от имени гражданина посредством дистанционного взаимодействия с банками.

Законопроектом предлагается предусмотреть право гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с кредитными и микрофинансовыми организациями любых кредитных договоров. Гражданин при желании сможет снять запрет.

Авторы считают, что этот "период охлаждения" позволит исключить риск мошенничества, а также позволит гражданину принимать взвешенное решение о необходимости заключения договора потребительского займа (кредита). Запрет на выдачу кредитов или снятие подается в квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг.

Теги: хищение, кредит, мошенничество, законопроект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети