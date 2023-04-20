Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard лишь в 2024 году

Нидерланды и Дания передадут Киеву танки Leopard 2 лишь в 2024 году. Об этом в заявлении нидерландского Минобороны.

Уточняется, что две страны закупают 14 танков Leopard 2-A4. Их стоимость оценивается примерно в 165 миллионов евро. После капремонта боевые танки в краткие сроки отправятся на Украину, пишет РИА Новости.

Всего в коалицию по поставкам Киеву немецких танков Leopard вошли восемь стран. Несколько военных машин уже были замечены в зоне проведения спецоперации, в частности, в районе Артемовска в ДНР и под Херсоном.